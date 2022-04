Fabienne MUNIENTE

Mes missions au service de la TPE/PME :

Conseiller et Accompagner le chef d'entreprise sur la gestion et le pilotage financier de ses activités

Instaurer des relations de confiance, de proximité et d'expertise pour :

- Apporter une visibilité claire, fiable, simple, régulière sur les activités de l'entreprise

- Faciliter la prise de décision

- Accompagner la pérennisation et le développement

- Optimiser la rentabilité, la trésorerie, les investissements

- Simplifier, sécuriser l'organisation administrative et financière

- Former les collaborateurs, développer les compétences, sur mesure en intra entreprise ou en collectif en inter entreprise

en alliant la dimension humaine aux pratiques de gestion.



Mes compétences :

ERP COMPTA-FIRST

ERP ORVIS S/3

Microsoft Office, Open office

ERP D’CID

Logiciels de gestion SAGE 100

Logiciel CIEL Compta et Paie

Comptabilité générale

Ressources humaines

Contrôle de gestion

Conduite de projets

Organisation d'entreprise

Fiscalité

Juridique entreprise

Formation

Comptabilité analytique

Conduite du changement

Audit

Conseil en organisation