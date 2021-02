Fabienne NAGY

Bonjour,



Souriante et dynamique, je m' investie dans mon travail avec un enthousiasme certain.



Fort de mon expérience, j'ai acquis les qualités nécessaires au management d'une équipe.

Adapter divers styles de management à mes collaborateurs ,une bonne communication, un travail d'équipe sont la clef de la réussite.

Un sens inné du commerce me permet de fédérer et accompagner une équipe au quotidien.



Passionnée par le métier de la vente, mon objectif est de satisfaire le client, créer un relationnel et le fidéliser. Commerçante exemplaire, j'ai à cœur de faire de mon magasin un univers marchand ou achat rime avec plaisir.

Plus de 20 ans de commerce me permet de transmettre mon savoir et mes compétences dans ce domaine.



Ma rigueur, mon expérience et mes compétences professionnelles sont mes principaux atouts.



Se réunir est un début

Rester ensemble est un progrès

Travailler ensemble est la réussite

Henry Ford



Mes compétences :

Vente

Gestion

Management

Merchandising leadersheap Management gestion des s

Legislation sociale