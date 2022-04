Fabienne NAZARKIEWICZ

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Après plus de 15 ans d’expérience en assistanat commercial bilingue anglais, je complète mon expertise par une formation d’Assistante de Direction à l’IFOCOP, Rungis.



Aujourd’hui, je vous offre mon support pour accompagner :

- votre direction dans la gestion de son agenda, l'organisation de ses voyages et la préparation de ses dossiers.

- vos managers dans la gestion de projets que vous me confierez.



Je serai disponible à compter du 20 Juillet 2015 à la fin de mon stage chez Sanofi, Paris 8ème.



Je travaille rapidement et efficacement sous pression.



Voici les qualités que je possède pour accomplir mes missions :



 Sens du détail et précision

 Capacité d’Adaptation, flexibilité et fiabilité

 Esprit d’équipe avec capacité à coordonner et à obtenir des résultats

 Volonté permanente d’acquérir de nouvelles compétences

 Écrits professionnels : mailings, comptes rendus, offres de prix, présentations

 Communication interpersonnelle

 Sens aigu du Service Client

 Comportement professionnel



Je vous souhaite une agréable visite.



Mes compétences :

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Secrétariat

Communication

Anglais

Assistanat commercial

Relations internationales