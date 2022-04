Catherine FRUCHART

Mes 19 années passées à Carrefour dans la comptabilité m'ont permis de développer mon goût pour la rigueur, mon sens de l'organisation ainsi que mon esprit d'initiative et d'équipe.



Forte de cette expérience, j'aimerais continuer mon parcours professionnel dans une PME - PMI pour pouvoir mettre en avant mes compétences comptables, administratives et informatiques et ainsi pouvoir apporter toute ma valeur ajoutée à cette société qui saura me faire confiance.



Mes compétences :

comptabilité

gestion

rigoureuse

organisation