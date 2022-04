Fabienne NONAT

Bonjour,





- Qui sommes nous ?



A présent est une agence de communication et de production film et photo , dont le but est de mettre en synergie les acteurs de la création publicitaire avec les annonceurs, en réunissant les équipes les mieux adaptées aux projets.



- les avantages :



A présent se veut une structure légère, créative, appliquées et réactive, utilisant des équipes en adéquation et en phase avec un projet, un produit ou une marque.



- Notre concept :



Un regroupement des talents les mieux à même de répondre à une demande précise et pointue dans tous les domaines de la communication interne et externe. Photographies et Films pour les catalogues, site internet, reportage dans votre entreprises, communication pour le BtotB, BtoC, media et hors média.....



- Nos offres :



1/ Agence de communication , pour vous accompagner dans la création de vos supports



2/ Production Photo et film





Mise en place de tous les moyens techniques, selon vos exigences, pour réaliser vos images :



La production photo et film réalise des images à partir d'une idée initiale à travers diverses étapes: casting, réalisation, retouche, en faisant appel à de nombreux intervenants: photographes, réalisateurs, mannequins, coiffeurs, maquilleurs, régisseurs, assistants, techniciens...



Les différentes étapes de la production photo



* Pré-production : casting, repérages, autorisations , réunion de mise en place.



* Production : tous les intervenants techniques exécutent l’idée sous la responsabilité du producteur.



* Post-production : montage, effets spéciaux, musique, étalonnage, retouche image etc.





3/ Choix parmi nos artistes photographes, illustrateurs et réalisateurs





- Notre plus



Créativité



Réactivité



Fluidité



Délais







Un seul interlocuteur pour une multitude de prestataires triés sur le volet, proposés par nos soins, choisis et validés par vous. Exemple, compositeur de musique, réalisateur de film, illustrateur 3D, photographe, dessinateur, etc.



Suivra, dans les plus brefs délais et en respectant la Dead line, une demande de validation finale ainsi que la remise des éléments.



De plus, nous avons acquis une connaissance parfaite des réalités ; nos budgets sont souples et attractifs.



- Notre but



Faire valoir votre marque





- Quelques Références



Réalisation photographique support B to B : KFC



Réalisation film en illustration support TV et internet pour Orange



Réalisation de film on-off support internet pour Pages Jaunes



Réalisation photographique et film support interne pour la Sofrès



Réalisation photographique campagne d'affichage Chanel



Réalisation photographique campagne d'affichage Nivea



Réalisation photographique campagne d'affichage Minima/Lunette Luxe









J'espère pouvoir vous rencontrer prochainement pour une future collaboration

si vous souhaitez voir des réalisations en images, n'hesitez pas à me demander



Bonne journée



Fabienne

331 40 05 22 95

336 32 49 66 12



Mes compétences :

Publicité

Communication

Graphisme

Gestion de projet

Management