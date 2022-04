Mes compétences en secrétariat et assistanat me permettent de m'investir rapidement et sereinement dans toutes nouvelles fonctions.

Motivée, sérieuse, ponctuelle, je possède une réelle capacité rédactionnelle et mon goût pour le contact avec les personnes m’apporte une grande aisance téléphonique et relationnelle. Ceci me permet de travailler efficacement en équipe tout en restant autonome.