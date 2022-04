Fabienne OMBANG

OMBANG Fabienne

Email : f_fabienne2002@yahoo.fr



je suis à la recherche d'un emploi. jusqu'ici j'ai effectué plusieurs stages qui mon permis d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la comptabilité. Par exemple le suivi des factures clients, des factures fournisseurs et leurs comptabilisations. La préparation des tableaux de déductions de la TVA collectée et déductible. la comptabilisation des pièces de caisse....



j'ai une formation en comptabilité et finance et un niveau Bacc + 4 donc un master 1. par conséquent je suis capable d'effectuer toutes les tâches comptables: depuis le traitement des opérations comptables jusqu'à l'enregistrement de celles-ci dans le logiciel prévu a cet effet.



j'ai également la maitrise des logiciels tels que Saari comptabilité 100; Word ; Excel



Mes compétences :

Comptabilité

Fiscalité

caisse