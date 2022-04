Fabienne OTTMANN

RECHERCHE UN CONTRAT EN ALTERNANCE AVEC L'OBJECTIF D'OBTENIR MON TITRE PROFESSIONNEL (CAP) D'opérateur logistique.





Motivée, polyvalente et dynamique je suis décidée à me reconvertir aux métiers de la logistique. Le but étant de faire un travail dans lequel je puisse m'épanouir.



Mes compétences :

Ambition

Détermination

Sens de l'initiative

Ecoute

Apprentissage rapide

Conformité

Analyser écouter réfléchir agir

Rigueur