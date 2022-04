Fabienne PASCAUD

Mon métier ?

• Partir de qui vous êtes, réellement

• Comprendre ce que vous voulez devenir, sincèrement,

• Mettre en lumière votre idée-force, singulièrement

• Vous accompagner pour le dire au monde, résolument





Compétences :

- Définir avec le(s) décideur(s) une stratégie de communication et/ou d’entreprise (interne ou externe) et l’accompagner dans sa déclinaison opérationnelle : réalisation d’audits, rédaction des plans stratégiques et des plans de communication, chiffrage des budgets, présentation des plans en interne et en externe.

- Concevoir et piloter les projets : campagnes de communication institutionnelles ou

commerciales (édition, affiches, plans médias), campagnes digitales (plans webmarketing SEM), sites internet, community management, films d’animations, édition, relations presse, événements, gamification…

Rédaction des contenus, suivi de production (chaîne graphique), rédaction des appels d’offres externes et négociation, direction de clientèle, management des équipes (interne et externe), suivi des budgets.

- Gérer la relation commerciale, de l’analyse du besoin au suivi de la satisfaction finale

(prospection, négociation, budget).

- Manager et planifier les activités d’équipes pluridisciplinaires.



Membre de

