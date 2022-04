Fabienne PATERNOSTER

Actuellement assistante de direction sur la plate-forme chimique de Pont de Claix dans le domaine des traitements des déchets dangereux, j’ai du appréhender rapidement l’environnement, l’activité et l’organisation d’un site classé SEVESO niveau. J’ai su m’adapter de manière pertinente de pouvoir refléter au mieux l’image du Groupe. Experte dans l’administratif je maîtrise les outils informatiques.



Je réponds aux besoins de la direction : tenu d’agendas, organisation des plannings, des réunions internes et rédaction des comptes rendus, je gère l’accueil des clients sur le site. Egalement en appui pour le service exploitation je reçois certains fournisseurs et sous traitants, négocie aussi quelques contrats pour le service logistique et apporte un soutien au service maintenance en effectuant leurs commandes et suivi jusqu'à la validation de la facturation.



Dynamique et rigoureuse, autonome et force de propositions, j’ai pu développer de nouveaux outils afin de pouvoir être à jour dans mon rôle transversal en tant que correspondante RH avec le siège. Je facilite ainsi le renseignement mensuel des indicateurs de pilotage et ceci me permet d’être réactive lors de demandes urgentes.



