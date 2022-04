Fabienne PATUREAU

Ma compréhension du besoin est basée sur 25 ans d'expérience dans le métier de nos clients internes et externes et une expérience d'entrepreneur :



- 8 ans dans les Ressources Humaines :

. Conseil en Recrutement

. Communication interne et externe

. Formation & création d'une école de formation

. Mission d'audit des potentiels et des ressources



- 10 ans dans le commercial, le management et la gestion de centres de profit.



- 5 ans créateur & dirigeant d'une entreprise "Activ' Ressources" avec une expérience vécue :

. d'intégration de mon entreprise dans un groupe

. de participation à plusieurs fusions d'entreprises.



J'ai des valeurs fortes autour du potentiel des hommes et des femmes que j'ai accompagnés dans leurs parcours professionnels tout en prenant en compte les aspects de rentabilité et d'efficacité attendues dans les entreprises.



Adhérente à la FFC Pro en qualité de Coach en évolution professionnelle, j'interviens depuis 2008 auprès de mes clients pour les reconnecter avec leurs talents & motivations afin de libérer leur énergie (moins de stress, plus de plaisir et d'efficacité), et avec l'appui de mon réseau faire que :



"L'impossible c'est du possible dont les conditions ne sont pas encore réunies". François Jullien



Mes compétences :

Ressources Humaines

Conseil

Assurance

Santé

Chasseur de tête

Graphologie

Recrutement

Relationnel

Accompagnement

Coaching

Conduite du changement