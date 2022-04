Fabienne PAUMIER

Eurl Créée en 1993, Pièces Montées est avant tout une équipe où le travail est abordé de manière collective. Le chemin, la démarche comptent beaucoup dans notre production, le désir de faire, le plaisir de la recherche. Ce que nous laisserons aux générations futures nous préoccupe, l’architecte en porte une part de responsabilité. La qualité environnementale trouve ainsi sa place avec évidence dans nos projets.



Chaque jour, il nous faut garder l'enthousiasme qui permet de rester créatif dans le foisonnement des réglementations. Nous aimons les matériaux et les ambiances architecturales pour ce qu'ils suggèrent de sensualité au sens hédoniste : matières, couleurs, lumière sculptent les espaces et les formes pour toucher nos sens au plus profond de notre humanité. Cette "poétique créative" est le fil rouge d'un travail consciencieux pour bien construire.



La confiance entre tous les acteurs est indispensable pour réussir l'aventure. Elle se construit au fil du projet, dans l’écoute et le respect. Elle permet un engagement de tous, car le projet se nourrit de l’implication de l’équipe de maitrise d’œuvre, du maitre d’ouvrage, des utilisateurs, des collectivités territoriales, des entreprises, des concessionnaires, … Il faut prendre la mesure du temps nécessaire au cheminement de la réflexion, sans temps morts, mais en évitant la précipitation.



Nous travaillons en atelier de projet et aimons poursuivre avec le maitre d’ouvrage en groupes de travail élargis. Le projet se construit autour d’une analyse objective et sensible du site, du programme et du milieu humain. Ces données servent de références permanentes à la philosophie du projet actée par tous. Ainsi, l’architecture qui en découle prend son sens dans le grand paysage jusque dans ses détails. Sensée et sensible, elle se fonde sur les enjeux sociétaux contemporains, l’échelle humaine et paysagère, le détournement des compromissions au profit de choix formels engagés.



Porté par cette démarche, l’atelier se voit confier de nombreux projets dans le domaine médico-social. Convaincus que « l’architecture améliore la vie », et particulièrement dans ces lieux de vie pour personnes fragiles ; les ambiances, porteuses de bien-être sont étudiées avec soin : matériaux, rapport au paysage, perceptions visuelles intérieures, lumière naturelle, conforts acoustique et thermique, ergonomie des espaces… Cette posture de travail est développée pour tous les autres programmes : logements neufs et réhabilitation, établissements scolaires et universitaires, bâtiments publics…



Pour la cohérence finale du projet architectural, l’acte de construire passe par un savoir-faire technique et une conduite de chantier exigeante. Au cours des ateliers de projets, nous orchestrons la synthèse constructive et technique tout au long des études. Nous assurons nous-mêmes la mission de Direction de Chantier car le projet est vivant jusqu’aux phases de réception et la présence de l’architecte est nécessaire.

Notre goût pour le travail collectif nous incite à nous associer ponctuellement avec d’autres architectes, en particulier l’atelier Pellegrino de Nantes. Gilberto Pellegrino et Fabienne Paumier ont fait leurs études ensemble à Nantes entre 1981 et 1987, ils en ont gardé une amitié complice qui a permis aux 2 équipes de réaliser avec succès plusieurs opérations ensemble.



Nos co-traitants paysagiste, bureaux d’étude forment un réseau fidèle de partenaires avec lesquels se construisent les projets de l’analyse du site jusqu’à la fin de l’année de parfait achèvement. Nous exploitons collectivement les retours d’expérience afin de valoriser les acquis et éviter les écueils rencontrés.

Après 22 ans de pratique, l’équipe de Pièces Montées reste très engagée pour la qualité architecturale inscrite ici et maintenant, imprégnée d’un passé à respecter et d’un avenir à chérir.



www.piecesmontees.fr



Mes compétences :

Logement social

Développement durable

Enseignement

Gérontologie

Architecture

Santé

Accessibilité aux personnes handicapées

Enfance