Fabienne PERBET

Bonjour



Je suis une personne sérieuse et dynamique, mon expérience au sein de plusieurs entreprises m'a permis d'acquérir une bonne expérience dans l'industrie et le bâtiment, de m'adapter rapidement aux différents logiciels informatique. Mon dynamisme me pousse toujours vers un travail rigoureux, harmonieux et abouti.



Mes compétences :

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité générale

Banque