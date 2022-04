Fabienne PERREUX

Coaching et Formation (Performance, Leadership, Management, Relations, Intelligence Emotionnelle)

Transformation et Carrière

Transition et Changement

Chorégraphe de Talents

Quadrilingue français, anglais, espagnol, japonais



Executive et Business Coach

ACC Coach Certifiée ICF International Coach Federation

Membre COMENSA South Africa



Plus de 2 ans de Coaching individuel et équipe: 260 heures de coaching hors formation

18 ans d'expérience en direction commerciale et development international.

J'ai managé et formé des équipes pluri-cultureles et cross-fonctionnelles.

(Afrique, USA, Europe, Asie), expertise multi-taille (groupe, PME, entreprenariat) et secteur (Décoration, Mode, IT, Recrutement, Production)



Mes compétences :

Développement des compétences

Accompagnement de projet

Accompagnement RH

Accompagnement commercial

Développement personnel

Animation de formations

Coaching Commercial

Accompagnement au changement

Coaching de cadres

Coaching de dirigeants

Coaching professionnel

Coaching d'équipe

Coaching individuel