Fabienne PEUCHAUD MEYER

57 ans, 1 expérience professionnelle variée ( de l'agriculture à ,l'artisanat, en passant par le tourisme et la vente)

carrière en tant que guide conférencière à Sarlat et sur 1 site préhistorique pendant 13 ans.

retour à la matrice:comme j'ai échoué l'exam. pour être bergère au larzac! je persiste dans la vannerie (qui rit pas toujours! merci l'A sie) en cherchant des idées innovantes, comme le paillage en lirette des chaises et le tissus que j'introduit dans les paniers.

j'ai essayé la musique! mais j'ai des doigts trop boudinés!!

je cherche beaucoup (comme tout 1 chacun) qui je suis et dans quelle étagère(trop connue!!!) donc pas mal de lecture dans ce sens (philo, religion, new-age, stage vipassana, kinésiologie, sophrologie, Chi-gong, etc...en mélangeant tout ça avec 1 coktail détonant d'émotions exacerbés...je crois, plus que jamais,que "l'Amur" peut encore tout sauvé... car je suis con et pas vaincue que l'esprit délivré de la Maya rejoint le juste, le bon, le vrai! et je parle toute seule avec des faits et fées, surtout des lutins des bois dont j'adore la malice et l'espièglerie.

je n'aime pas mon ombre! voilà pourquoi je préfère la pluie.



Mes compétences :

Animation

Artisanat

Créativité

Gestion de groupe

Nature