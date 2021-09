Isabelle MARIE

Ayant une bonne connaissance du secteur de la vente dans divers domaines, je me forme actuellement en Diététique et en Naturopathie, afin de parfaire mes connaissances dans le secteur du bien être, de l'alimentation et de la santé.

Je suis également formatrice et praticienne en soins énergétiques.



J'ai appris, par ces disciplines,à développer, l'écoute, l'empathie et la compréhension de l'Être.

Fiable, sérieuse et motivée, je saurais répondre à vos attentes.



Aujourd'hui, idéalement, je souhaite intégrer un poste de commerciale dans un laboratoire de phytothérapie et compléments alimentaires, auprès d'une clientèle de praticiens en médecine douces, mais au vu de mon expérience pour les différentes marques et produits travaillés jusqu'à présent, je reste à l'écoute de toute opportunité qui pourrait se présenter.



N'hésitez donc pas à me contacter, j'étudierais avec soin chaque proposition.



06 89 27 79 52



Prenez soin de vous!



Mes compétences :

Bio

Commerciale

Diététique

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Naturopathie

Energéticienne