Isabelle MARIE

Pourquoi je me lance dans l'équicoaching? Parce que le cheval est notre miroir pour nous connaître, nous reconnaître et renaître. L’équicoaching permet de trouver, en vous, les ressources du changement ou du perfectionnement, et de faire émerger, grâce aux chevaux, votre Intelligence Émotionnelle. C'est l'unique forme de coaching où l'intervention bienveillante d'un tiers, le cheval, vous permet de reconnaitre vos émotions, et de trouver celles que vous avez cachées au fond de vous-même.Connaitre vos émotions vous permettra de comprendre vos réactions et celles des personnes que vous côtoyez, que cela soit au travail ou dans la sphère privée. Vos émotions, ce sont 90 % de votre communication. Les connaître vous permet donc de mieux communiquer. L'équicoaching se pratique à pied. Vous n'avez pas à pratiquer l'équitation.



