Fabienne PIERRON

Après un cursus d'arts appliquées et une expérience de 9 ans en tant que libraire jeunesse, je me livre à plein temps à ma passion : l'illustration jeunesse.

Mon univers est très coloré et chaleureux, mélangeant ainsi plusieurs techniques : acrylique, collage, crayons de couleurs.

J'anime également des ateliers d'illustrations dans des bibliothèques, écoles..........

Membre de la Charte des Auteurs et des Illustrateurs, j'applique le tarif en vigueur.