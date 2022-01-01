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Fabienne PIGEON

ANGLET

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Anglet dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • LE BOURGET - Démonstratrice

    maintenant MISE EN PLACE DES PRODUITS, REASSORTIMENTS, OPTIMISATION DU LINEAIRE DE VENTE DANS LES GALERIES LAFAYETTE DE BIARRITZ, ACCUEIL CLIENTS ET VENTES.

  • MAX MARA - DEMONSTRATRICE

    Reggio Emilia maintenant MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE MARQUE AUX GALERIES LAFAYETTE DE BIARITZ, REASSORTIMENTS, OPTIMISATION DU LINEAIRE DE VENTE, ACCUEIL CLIENTS ET VENTES.

  • GERBE - RESPONSABLE GRANDS COMPTES

    1995 - 2000 GESTION DE 30 STANDS SUR PARIS ET REGION PARISIENNE EN GRANDS MAGASINS AINSI QUE LE PERSONNEL DE DEMONSTRATION. ORGANISATION DE PODIUMS POUR AUGMENTER LE CHIFFRE D'AFFAIRES;

  • HEYRAUD - CHEF DE PRODUIT

    1986 - 1995 AIDE CHEF DE PRODUIT EN CHAUSSURES FEMMES ET CHEF DE PRODUIT EN ACCESSOIRES

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau