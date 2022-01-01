Fabienne PIGEON

Entreprises
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LE BOURGET
- Démonstratrice
maintenant
MISE EN PLACE DES PRODUITS, REASSORTIMENTS, OPTIMISATION DU LINEAIRE DE VENTE DANS LES GALERIES LAFAYETTE DE BIARRITZ, ACCUEIL CLIENTS ET VENTES.
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MAX MARA
- DEMONSTRATRICE
Reggio Emilia
maintenant
MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE MARQUE AUX GALERIES LAFAYETTE DE BIARITZ, REASSORTIMENTS, OPTIMISATION DU LINEAIRE DE VENTE, ACCUEIL CLIENTS ET VENTES.
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GERBE
- RESPONSABLE GRANDS COMPTES
1995 - 2000
GESTION DE 30 STANDS SUR PARIS ET REGION PARISIENNE EN GRANDS MAGASINS AINSI QUE LE PERSONNEL DE DEMONSTRATION. ORGANISATION DE PODIUMS POUR AUGMENTER LE CHIFFRE D'AFFAIRES;
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HEYRAUD
- CHEF DE PRODUIT
1986 - 1995
AIDE CHEF DE PRODUIT EN CHAUSSURES FEMMES ET CHEF DE PRODUIT EN ACCESSOIRES
Formations
Pas de formation renseignée