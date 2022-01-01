Fabienne PIGEON

Entreprises
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Galeries Lafayette
- Vendeuse
Paris
2017 - 2017
Mise en place de la nouvelle collection, vente,encaissement
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Au Pigeonnier Biarritz
- ADJOINTE RESPONSABLE MAGASIN
2014 - 2017
ACHATS DANS LES SALONS PROFESSIONNELS,MISE EN PLACE, VITRINES, VENTE
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SOCIETE LE BOURGET
- DEMONSTRATRICE
2003 - 2014
MISE EN PLACE DE LA MARCHANDISE AUX GALERIES LAFAYETTE DE BIARRITZ, VENTE
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SOCIETE GERBE
- RESPONSABLE GRANDS COMPTES
1995 - 2000
PRISES DE COMMANDES POUR LES STANDS DES GRANDS MAGASINS PARIS ET REGION PARISIENNE
RECRUTEMENT ET MANAGEMENT DE 30 DEMONSTRATRICES
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SOCIETE HEYRAUD
- CHEF DE PRODUITS BONNETERIE
1985 - 1995
ACHATS ET REPARTITIONS DE LA MARCHANDISE POUR 50 MAGASINS.
ETABLISSEMENTS DES COLLECTIONS, SALONS PROFESSIONNELS EN BONNETERIE ET EN CHAUSSURES
Formations
Pas de formation renseignée