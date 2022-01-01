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Fabienne PIGEON

Paris

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Anglet dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Galeries Lafayette - Vendeuse

    Paris 2017 - 2017 Mise en place de la nouvelle collection, vente,encaissement

  • Au Pigeonnier Biarritz - ADJOINTE RESPONSABLE MAGASIN

    2014 - 2017 ACHATS DANS LES SALONS PROFESSIONNELS,MISE EN PLACE, VITRINES, VENTE

  • SOCIETE LE BOURGET - DEMONSTRATRICE

    2003 - 2014 MISE EN PLACE DE LA MARCHANDISE AUX GALERIES LAFAYETTE DE BIARRITZ, VENTE

  • SOCIETE GERBE - RESPONSABLE GRANDS COMPTES

    1995 - 2000 PRISES DE COMMANDES POUR LES STANDS DES GRANDS MAGASINS PARIS ET REGION PARISIENNE
    RECRUTEMENT ET MANAGEMENT DE 30 DEMONSTRATRICES

  • SOCIETE HEYRAUD - CHEF DE PRODUITS BONNETERIE

    1985 - 1995 ACHATS ET REPARTITIONS DE LA MARCHANDISE POUR 50 MAGASINS.
    ETABLISSEMENTS DES COLLECTIONS, SALONS PROFESSIONNELS EN BONNETERIE ET EN CHAUSSURES

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau