Fabienne PINOS

15 années d'expérience en Banque et de nombreuses interrogations sur le sens et le rôle des établissements financiers au quotidien m'ont amenée à entreprendre un doctorat en Sciences Economiques pour mieux comprendre comment s'articule la Responsabilité Sociétale des Banques.



Mon sujet de thèse ? "Quel modèle économique pour l'inclusion financière des populations précarisées en France ?"



Aussi intéressée par les modèles alternatifs et l'ancrage territorial, j'ai accepté la présidence de l'association tooBordo, webradio locale :Array, Ecoutez > Vous avez la parole !



Mes compétences :

Project manager

Audit

RSE

Banque