Fabienne PINTO

Je suis Formaté dans l échange relationnel avec un But précis le Collectif

Nous développons un réseau d'agents immobiliers indépendants H/F sur toute la France



Nous sommes à la recherche d'agents commerciaux indépendant, expérimentés ou débutants.



Ainsi, vous pourrez développer de chez vous le secteur ou la ville que vous connaissez le mieux.



Vous pouvez cumulez cette nouvelle activité avec votre poste actuel. Lorsque vous constaterez que vous gagner mieux votre vie dans l'immobilier, vous pourrez vous y consacrer à plein temps.



Rémunération attractive jusqu’à de 70% de la commission :



Exemple : Appartement en vente à 400 000€  20 000 € Frais d’agence

• 35% de la commission, soit 7 000 €, si vous avez rentré ce bien dans notre logiciel commun *

• 35% de la commission, soit 7 000 €, si vous le vendez



Soit 14 000 € si vous rentrez et vendez ce bien.



Vous pouvez vendre tous les biens en vente dans notre groupe. Toutes les personnes travaillant dans notre groupe peuvent vendre vos biens. C’est un travail d’équipe !



Pour avoir accès au logiciel commun utilisé par notre groupe, une contribution de 29 € / mois vous sera demandé. Vous pourrez l’utilisez de n’ importe où avec un accès internet. Il diffuse nos annonces sur près de 10 grand sites tel que Seloger, Facebook ou encore Leboncoin...



Si vous êtes intéressez nous pouvons nous rencontrez. Si vous connaissez quelqu’un qui recherche du travail, n’hésitez pas à lui donner nos coordonnées.



Dernier point, si vous connaissez des personnes qui vendent sur toutes la France et le Portugal, nous rémunérons NOS APPORTEUR D'AFFAIRES à hauteur de 10 % du montant de la commission.



Pour postuler à cette offre m'envoyer votre CV pintofabienne7777@gmail.com T'rèsCordialement à vous

"" A savoir si vous-même avez un bien a vendre ou par le biais d'une connaissance je sui à l'écoute et me ferai un plaisir de le diffusé avec un réseau très actif ,avec des resultats concluants Merci d'avoir porter intérêt à mon texte



Mes compétences :

Aisance relationelle