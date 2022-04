Fabienne PIPONNIAU

Je suis consultante psychologue du travail, formée à la prévention des risques psychosociaux, au management, au coaching et aux thérapies brèves. Mon parcours m’a conduit à travailler durant dix sept ans dans l'industrie pharmaceutique dans des domaines telle que la psychiatrie, la cancérologie, les soins palliatifs. Passionnée par la communication, la psychologie, j'ai suivi différentes formations en lien avec mes centres d’intérêts : Master de PNL, Formation d’enseignante en Process Communication Management, analyse transactionnelle, hypnose Ericksonienne et différentes formations de coaching. Je me suis ensuite, engagée dans la préparation d’un diplôme de Psychologue du Travail au Conservatoire National des Arts et métiers de Reims. Dans un premier temps, en parallèle de mes études et de mon activité dans l’industrie pharmaceutique, je suis intervenue en tant qu'enseignante vacataire à l’ESC de Troyes et en tant que formatrice/coach pour un organisme de formation. Après avoir quitté l’industrie pharmaceutique, j’ai occupé un poste de consultante psychologue du travail, pour un cabinet spécialisé dans le domaine des ressources humaines. Cette activité, m’a permis de constater, quotidiennement, l’ampleur des problématiques liées au stress, à la violence au travail et toute la souffrance que cela engendre. Convaincue de l’importance d’agir précocement, pour protéger les personnes au travail et améliorer leur qualité de vie, j’ai effectué une formation de gestion des risques psychosociaux et validé un D.U en mai 2008. En octobre de cette même année, j’ai crée ACT’RH Conseils.

Aujourd’hui, je vous accueille dans mon cabinet situé à Troyes, en centre ville à proximité de la mairie. Je reçois les salariés en consultation spécialisée, dans le cadre de difficultés ou souffrances en lien avec une situation professionnelle, actuelle ou passée. J’accompagne également, les personnes dans des difficultés à se projeter ou à aborder des changements à venir, qu'ils soient souhaités ou subis.

Grâce à une formation spécialisée, relative aux risques psychosociaux, j’interviens également à la demande des entreprises, de ses salariés dans le secteur privé, public ou associatif afin de les aider à traverser des situations difficiles, des changements, des conflits ou dans des actions de prévention, de la santé au travail et des risques psycho-sociaux.



Mes champs d'intervention sont les suivants :



Accompagnement individuel :



• Bilan de compétences

• Consultation souffrance et travail : Stress, burn-out, harcèlement, conflits, agression sur le lieu de travail, perte d'emploi, licenciement…

• Accompagnement et soutien psychologique : anxiété crise d'angoisse, phobie, stress post-traumatique, procrastination, blocage de performance…

• Coaching : Résoudre des difficultés, gagner confiance en soi, gérer son stress, gérer son temps, améliorer ses capacités relationnelles, prise de parole en public…



Accompagnement collectif :



• Prévention et traitement des risques psychosociaux

• Formations relatives aux entretiens, à la communication en situation de management











Mes compétences :

Bilan d'orientation

Bilan de compétences

Coaching

Gestion du stress

Orientation

Psychologue

Psychologue du travail

Soutien psychologique

Psychologie du travail