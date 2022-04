Fabienne PIRIOU

Compétente pour le travail au contact du public, le travail d'accompagnement et d'évaluation des besoins de la personne, l'évaluation de besoins spécifiques et personnalisés, la construction et le suivi de projet(écoute et empathie, suivi de dossiers...).Mes expériences professionnelles antérieures m’ont permis d’acquérir des compétences dans le domaine de l’accueil, de l’accompagnement, de l'administratif, de l'évaluation des besoins et du montage de projet personnalisé.

De formation littéraire, j’ai un bon esprit d'analyse et de réflexion et à travers mon travail dans l'action sociale entre autre, j'ai développé des qualités administratives et rédactionnelles certaines.

Dotée du sens du contact, organisée et rigoureuse, je suis à l’aise en ce qui concerne l’accueil du public, la gestion du courrier, la réalisation de tâches administratives, ainsi que l'accompagnement , le conseil ou la formation.

Je sais travailler aussi bien en autonomie ou élaborer en équipe pluridisciplinaire et avec des partenaires extérieurs.

Je sais m'adapter vite et je m'intégrerai facilement dans une équipe déjà en place. Je suis également ouverte à apprendre de nouvelles tâches, désireuse d’acquérir de nouvelles compétences et aimant le challenge.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Accueil de groupes

Accueil du public

Accompagnement social

Accompagnement de projet

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement

Rédaction de contenus

Réflexion et élaboration

Organisation du travail

Relations sociales

Communication

Évaluation sociale

Organisation