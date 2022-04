Fabienne POMBO

Professionnellement, je suis active, réaliste, rigoureuse et autonome.

J'ai le sens de l'engagement, d'anticipation avec un souci permanent de qualité.

J'ai besoin de maîtriser ma mission pour développer un sentiment d'efficacité et la faire évoluer.

J'ai besoin d'un environnement professionnel dynamique me permettant d'être autonome et d'évoluer.

Polyvalente, j'assiste ma direction et mes collaborateurs dans l'organisation, la coordination et planification des secteurs communication, gestion et services généraux.

Je suis à même de contribuer au développement de l'entreprise par la mise en place et suivi d'un plan de promotion, la commercialisation des produits ou services.

Je maîtrise la comptabilité clients et fournisseurs, la gestion du temps et contrats de travail, de mes collaborateurs.

Je représente l'interface entre les tiers et mon entreprise pour la gestion des conventions , baux de location, maintenance, assurance...