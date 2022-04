Fabienne POTTIER

A travers mon parcours professionnel j'ai toujours cherché à interagir avec la clientèle. L'accueil, l'écoute et le partage sont les clefs de la réussite de cette relation. C'est la compréhension du client qui m'aidera à répondre au mieux à ses besoins. C'est ce que je recherche avant tout dans mon travail au quotidien.



Mes compétences :

Vente de produits et de services

Accueil physique et téléphonique

Prospection commerciale téléphonique

Animation d'activités collectives

Organisation et encadrement d'excursions

Animation de soirées

Conseil client

Gestion des stocks et approvisionnement

Gestion de caisse

Conseil commercial