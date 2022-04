Fabienne POULAIN

Après m'être consacrée pendant 15 ans à l'architecture, j'ai créé avec mon compagnon et associé une entreprise de restauration de rivières. Outre le fait d'en assurer la gestion, j'ai créé pour cette société une pelle flottante, outil indispensable en zones naturelles fragiles. Nous avons cessé cette activité en 2005 (après 12 ans d'activité) après avoir formé son repreneur. A ce jour, cette entreprise est toujours pérenne.

Depuis 2005, j'ai décidé d'offrir mes compétences techniques et administratives au service des entreprises du bâtiment.

C'est pourquoi, j'ai pu être dessinatrice d'exécution, métreur et secrétaire du bâtiment.

Je viens d'acquérir un poste d'assistante administrative chez SEIT HYDR'Eau (VINCI) à temps partiel complété d'un poste semblable auprès du bureau d'études BEFL, dans l'agglomération de communes d'Orléans.



Mes compétences :

Microsoft Office

Autocad