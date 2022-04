Amélio Celso FONSECA MENDES

Titulaire d'un BAC+5 en Génie civil, j'ai travaillé en France et à l’étranger (Portugal et Gabon).

Je parle français, portugais et espagnol et j'ai des bases en anglais

J’ai 16 ans d’expérience en tant qu'Ingénieur de travaux , sur des projets d’envergure dans le domaine des infrastructures routières (routes, tunnels, autoroutes, ouvrages d’art, assainissement, etc.)

Je suis ouvert aux propositions en France et à l'international.



Mes compétences :

Maîtrise de la gestion budgétaire

Négociation

Leadership - Management d'équipes

Gestion de chantier

Infrastructures routières

Organisation et planification

Qualité Sécurité Environnement

Gestion de projet