Fabienne POUPLIER FROGER

Diplomée de l'Université d'Aix Marseille III en droit des affaires et de l'Institut de formation universitaire et de recherche du transport aérien (DESS transport aérien - Diplôme d'enseignement supérieur d'économie et de gestion du transport aérien (DESEGTA)), après avoir intégré XL Airways France, compagnie aérienne à vocation touristique, je suis actuellement en charge de la Direction juridique.



Mon champ d'intervention couvre la matière juridique sur l’ensemble des domaines d’activité de la société: droit des affaires, droit aérien, droit de la propriété intellectuelle (droit des marques), droit des assurances, droit de la consommation, droit pénal.



Conseil juridique de la direction générale et de toutes les directions de la société, je veille à la conformité de la politique de la société aux droits français, communautaire et étrangers et j'analyse et quantifie les risques juridiques liés aux opérations et veille aux résultats optimum des contentieux.



Fonction d'encadrement et de management de juriste.



Membre de l'AFJE (Association française des juristes d'entreprise), commission transport.



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit aérien

Droit de la propriété intellectuelle

Droit pénal

Contentieux

Tourisme

Droit

Droit privé

Aéronautique