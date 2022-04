Fabienne POURTEIN

Dans cette période de transition, où le secteur artistique et culturel doit trouver de nouveaux ressorts de développement, et prendre en compte l’évolution de son environnement (internationalisation des relations, développement des pratiques et réseaux numériques…), j’accompagne les acteurs, les territoires, dans la prise en compte de ces transformations, pour faire évoluer projets et structures, à de nouvelles échelles (européenne, internationale), à travers l’écoute, le dialogue et l’intelligence collective (croisement des compétences, outils collaboratifs, …).



Mes compétences :

Formation (conception, animation)

Cooperation européenne

Ingénierie culturelle