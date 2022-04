Fabienne PROVOST

Je suis rentrée en formation professionnelle en septembre 2005 à ESEA Ecole supérieure d'ébénisterie à AVIGNON, ou j'ai obtenu mon titre de niveau IV en sculpture sur bois et dorure à la feuille en juin 2006 .

A la suite de quoi, j'ai travaillé simultanément, comme doreuse, polychromeuse, sculpteuse et restauratrice du patrimoine, pour plusieurs établissements, notamment pour les frères Allot à Loudéac (22), en Dordognes pour l'entreprise Férignac " les ateliers d'ornements", pour finir dans les Vosges (88), dans la capitale du Sièges à Liffol le grand. Depuis, je travail comme artiste libre en sculpture sur bois à mon domicile, ou je me suis illustrée avec un prix en sculpture (prix d'initiative brettevillais le 9 Août 2014) avec le trypique sur le thème de la mode: sac à main, chaussure, porte monnaie. J' expose régulièrement, dans la région "Basse Normandie", d'où je suis originaire, mes créations sont visibles sur facebook à faby provost sculptrice, ou encore sur mon blog overblog à : artiste-sculptrice50fabienne.provost.over-blog.com mes coordonnées la cour 50540 MONTGOTHIER 06.06.41.52.06



Mes compétences :

Sculpture

Dessin

Gestion

Comptabilité