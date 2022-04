Fabienne PROVOST MARCHAND

Dans le cadre de l'utilisation et du maintien du Système d’Information, je mets en œuvre les moyens nécessaires afin d'assurer une continuité du service IT, de permettre à l’ensemble du personnel d’avoir accès de façon pérenne aux données de l’entreprise selon ses droits, d'avoir à sa disposition les outils (ERP, CRM, Messagerie ...) nécessaires à l'accomplissement de la mission de chacun, en local comme en mobilité.

Dans le cadre des études et du développement, mon objectif est de répondre au plus près aux besoins du client final, de proposer des solutions adaptées (meilleur compromis technologie/coût/délai), de respecter les objectifs fixés et d'accompagner le changement.



Mes compétences :

Merise Methodology

Linux

Active Directory

Administration système

Informatique de gestion

Microsoft Exchange

Développement informatique

Gestion de projet

4D

Microsoft Windows Server

Administration réseaux

Exploitation informatique

Sécurité informatique

Microsoft Hyper-V

Veeam

SGBD