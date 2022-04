Fabienne QUEVA

46 ans, mobile, disponible

0620427255



Master 2 en Marketing International Industriel et Innovations.

6 ans d'expérience de formatrice, coordinatrice pédagogique en formation continue au GRETA des Pyrénées Orientales

13 ans d’expérience de Responsable Marketing dans les secteurs agro-alimentaire, nutrition, vins et spiritueux



Ouverte à différentes possibilités et formes de collaboration.



DOMAINES DE COMPETENCES :

• Formatrice, coordinatrice pédagogique en formation continue

• Marketing stratégique

• Marketing opérationnel

• Communication



PARCOURS :

• Master 2 Marketing Industriel International et Innovations (IAE Lille)

• 6 ans d’expérience comme formatrice, coordinatrice pédagogique

• 13 ans d’expérience comme Responsable Marketing

• Intervenante en écoles d’Ingénieurs et de Commerce (ISA, IAAL, EDHEC)

• Secteurs : agro-alimentaire, nutrition, santé, filière vins et spiritueux

• Cibles nationales et internationales : Asie, Amérique du Nord, Europe



REALISATIONS :

Lancement de produits à l’international et prix de l’innovation :

• DIAM, 1er bouchon liège garanti sans goût de bouchon, unique Trophée d’Or de l’innovation au salon VINITECH 2004

• Lactium, actif laitier anti-stress, Trophée de Bronze au salon HEALTH INGREDIENT 2004



Mes compétences :

Alimentaire

Commercial

Communication

Conseil

Consultant

Formation

Ingredients

Innovation

International

Management

Management commercial

Marketing

Protéines

Santé

spiritueux