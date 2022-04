Fabienne QUILLERIER

THÉRAPEUTE

L’ostéopathie énergétique agit sur les domaines suivants :

Mal de dos, maux de crânes, migraines.

Sciatique, cruralgie, pubalgie, douleurs musculaires.

Douleurs épaules, hanche, coude, genou, main ou pied (entorse, tendinite…).

Séquelles traumatiques (accident, fractures, choc…) douleurs inexpliquées.

Problème ORL (sinusite chronique, asthme, vertiges, …).

Maux de tête, vertiges.

Troubles digestifs.

Stress, anxiété, angoisses, surmenage, troubles du sommeil, fatigue.

Chez l’enfant et le nourrisson :

Pour prévenir les otites, rhino-pharyngites, ou à titre curatif, pour agir sur les problèmes de régurgitations, coliques, sommeil, torticolis, eczéma, ...

Puis en grandissant, les problèmes de statique vertébrale, scolioses,

Problèmes de vue, de concentration (enfants hyperactifs),

- dyslexie, asthme...





La séance s’effectue sur la personne habillée sans manipulation, ni cracking.



Sur rendez-vous

Nb : C’est une technique fluidique, douce, rapide et sans danger qui s’adresse à tous. Elle n'est pas une séance d'ostéopathie telle que définie par le décret du 25 mars 2007. Il n'y a aucune manipulation structurelle.

__________________________________________________________________________________________________________



Thérapie énergétique et bien être émotionnel :

Une fois déterminé ce qui amène la personne à consulter et quels sont les points les plus justes à traiter en fonction de sa demande, celle-ci est invitée à s'allonger et à se détendre.



Le corps humain est environné par un champ d’énergie (aura) à travers lequel nous faisons l’expérience de la réalité. C’est en contrôlant ce champ d’énergie que nous avons la possibilité d’agir sur nous-même et de nous guérir. Notre système d’équilibre interne, automatique – et généralement inconscient – qui nous maintient au mieux de notre forme si nous savons l’écourter et le suivre. Si, en revanche, nous le négligeons, nous risquons d’introduire alors le « mal-aise » dans nos vies et dans nos corps.

Une quête de l’harmonie et du bonheur

Toute souffrance résulte de l’illusion de la séparation, génératrice de peur, de haine de soi-même ou d’autrui et éventuellement de maladie.





Déroulement d’une séance.

Équilibrage énergétique de l'ensemble du corps qui s'effectue par imposition des mains,

Travail sur les chakras

Processus de conscientisation

Emploi de sons spécifiques,



Ce qui permet d'entrer dans un cercle vertueux afin d'éviter que les mêmes causes ne produisent à nouveau les mêmes effets.



Technique énergétique pour nous aider à développer les qualités humaines supérieures propres à chacun.



Des qualités qui nous emmènent vers une conscience élargie, et plus de présence aux mondes qui nous entourent.



Un travail commun où la personne devient sa propre source de guérison dans un but d’évolution et de guérison.

Il s’agit d’une approche globale de la personne « Corps, âme, égo, esprit et environnement ».



Vous intérioriser en toute sécurité pour vous centrer de la manière la plus juste pour vous. Vous aligner pour être pleinement acteur de vos choix, pour ainsi vivre en conscience ici et maintenant.