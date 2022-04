Fabienne RAFFY

Après 15 ans de collaboration avec le monde du textile et du prêt-à-porter (création de collections pour des fabricants indiens, stylisme pendant 5 ans pour La Fiancée du Mékong, création de la marque de vêtements Lili Soon), j’ exerce aujourd’hui mon talent au service de grandes marques du secteur maison.

Designer pluridisciplinaire : création d’une collection de carrelage, création de collections de papier peints, de revêtements muraux …, de tapis, d’ art de la table… , je réponds aux attentes de mes clients avec des collections commerciales et attractives