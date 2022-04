Fabienne RAYNAL-MASSY

Après 20 années d’une carrière professionnelle passionnante et variée dans l'audiovisuel et le spectacle vivant, j’ai développé une activité de Kinésiologue spécialisée et de formatrice en gestion du stress que j’ai exercée pendant 7 ans en tant qu’autoentrepreneur.



Je crois depuis toujours en l’humain et en l'extraordinaire capacité de développement que chaque personne peut déployer pour manifester son potentiel. J’ai vécu moi-même une réorientation professionnelle réussie, associée à une reprise d’étude.



Depuis 2014, après la validation de la licence professionnelle GRH Formation et Accompagnement, j'ai choisi d'exercer mes compétences dans l'accompagnement des personnes en transition professionnelle, riche de mes expériences antérieures et de mes nouveaux acquis. Mon profil est atypique, riche de sens et très attaché aux valeurs humaines.



Mes compétences :

Ressources humaines

Gestion du stress

Conseil

Education

Formation

Gestion de projet

Insertion socioprofessionnelle

Organisation

Développement personnel