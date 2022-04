Fabienne RAYNIER

18 ans d'expérience en business développement :



- définition de stratégies commerciales et mise en oeuvre : marges, prix, CA par segments de marché, cœur de cible..,

- développement de forces de vente directes et indirectes : recrutement, formation, accompagnement et animation,

- détermination et déploiement d'outils de pilotage d'activité : mise en place d’indicateurs de performance

- veille concurrentielle

- participation au développement des plans marketing et communication,



J'ai passé de nombreuses années dans le monde de la finance de marché et de la banque privée où j'ai occupé des fonctions d'encadrement d'équipes commerciales et des fonctions marketing et communication.



J'ai ensuite rejoint le groupe Didaxis sur des missions de conseil (stratégies commerciales) auprès de PME en France et à l'étranger et ai complété mon parcours par une fonction RH (évaluation des compétences).



Depuis septembre 2012, je suis directrice commerciale et communication au sein de la société Couleurs de Plantes®.



Dans le cadre de mes activités extra-professionnelles, j'interviens en tant que formatrice sur des sujets de communication interpersonnelle en entreprise (AGEFA PME, I.A.E). Je suis également membre actif de l'association A Compétence Égale qui lutte contre la discrimination à l’embauche et pour la promotion de la diversité.

J'ai fait de nombreux séjours à l'étranger (de 6 à 12 mois) en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, en Océanie et en Afrique durant lesquels j'ai travaillé en ONG Développement durable et Micro Crédit.



Spécialités : Direction commerciale stratégique et opérationnelle, encadrement, développement commercial B to B et B to C



Mes compétences :

Commercial

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Communication

Marketing produits

Communication interne et externe

Encadrement

Recrutement

Formation