Jeanpierre COQUE

REPRENEUR en recherche du rachat d'une société de service informatique, spécialisée dans l'intégration de solution(s) de gestion auprès d'entreprises



> Vous êtes gérant d'une société informatique qui réalise entre 1 et 3 M Euros de C.A.

> Vous commercialisez un logiciel de gestion reconnu sur le marché à destination des entreprises (PLM, PPM, CRM, GED, GESCOM, GMAO, GPAO, ...)



==> N'hésitez pas à rentrer en contact par message privé ...



Mon expérience est tournée vers la GESTION DE PROJETS INFORMATIQUES en milieux industriels.



> Une connaissance éprouvée du secteur industriel de plus de 20 ans dans différents secteurs d'activités (spécialités chez les équipementiers automobiles de rang1, les plasturgistes et les façonniers pharmaceutiques)



> Dans le cadre de mon projet entrepreneurial, je souhaite proposer une offre de service logicielle basée sur un produit standard et reconnu du marché et avec lequel nos clients pourront disposer d'une personnalisation en fonction de ses caractéristiques métiers