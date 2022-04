Fabienne RENARD

D'un naturel dynamique et impliqué, je mets à votre disposition une expérience professionnelle probante en Assistanat administratif et Gestion.



Un goût certain pour la communication, une facilité d’adaptation, la rigueur, sont les atouts que je me propose de mettre à votre service.





Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Standard

Gestion administrative

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Sage Accounting Software

SAINT