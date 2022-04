Fabienne RENARD

Ma formation de comptable et mon expérience chez Mann+Hummel m'ont permis de faire preuve d'un travail sérieux, organisé et doté d'une très bonne relation avec tous les services internes (compta analytique, commercial, logistique, production,bureau d'études et tous les services procédés), les sous traitant et fournisseurs avec lequel j'ai travaillé pendant 12 ans.

J'ai assuré dans SAP la création et modification des toutes les données de la vie de l'entreprise, de plus j'ai aussi assumé le poste de coordinateur entre le service commercial, qualité et logistique pour assurer la livraison des pièces en développement.



Vous pouvez compter sur mon efficacité et ma capacité à m'intégrer dans une équipe.







Mes compétences :

Access

SAP

Office 2010

Conscience professionnelle

Rigueur