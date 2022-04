Fabienne REY

Depuis 8 ans, je mets mes compétences au service de particuliers ou de professionnels dans le secteur de l'architecture, architecture d'intérieur, décoration.



vous êtes un particulier:

- vous avez un projet de construction

- un projet de rénovation

- un projet d'agrandissement ou de modification...



je peux vous aider par:

- un conseil en décoration, en couleur, en agencement;

- un projet complet (relevé de mesure, proposition de projet avec plan, perspectives couleurs et 3D)

- un permis de construire (pour une surface inférieure à 170m²).



Etude et proposition de services en fonction de vos besoins, devis gratuit.



vous êtes un professionnel:

je vous seconde dans vos projets:

- recherche et mise au point sur des projets d'agencement,

- relevés de mesures

- mise au propre de projets (autocad, sketchup, photoshop)



n'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements ou prise de rendez-vous.



Mes compétences :

Architecture

Architecture intérieur

Décoration

Devis

Permis de construire

Rénovation

SketchUp