Fabienne REY

24 ans d’expérience dans le domaine de la vente et avec pour objectif : transmettre mon savoir aux personnes qui en ont besoin.

Riche d’un parcours qui m’a fait voyager dans le monde de l’hostellerie, de la gastronomie puis de la vente, j’ai eu l’opportunité d’encadrer du personnel et d’accompagner de jeunes adultes dans le cadre de leur formation professionnelle. Ces activités ont été une source importante de satisfactions et de motivations.



Je souhaite aujourd’hui valoriser ces expériences et mettre mes compétences au service des institutions actives dans l’accompagnement et l’insertion professionnelle. Mon sens des relations, mon engagement personnel dans les tâches qui me sont confiées et mon intérêt marqué pour la formation sont des atouts que je serais heureuse de mobiliser pour contribuer au succès des personnes qui veulent s’orienter et s’insérer dans le monde professionnel