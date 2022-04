Fabienne RIERA

Forte d'une double expérience marketing et commerciale, dynamique et curieuse, j'apprécie particulièrement élaborer des stratégies de développement et anticiper les besoins de demain. Véritable chef d'orchestre, j'aime fédérer les équipes autour de projets d'entreprise.



Mes compétences :

- Stratégie: positionnement de marque,définition de cibles, business plan, définition des objectifs et déclinaison opérationnelle... sur des canaux B2B2C

- Marketing: veille et analyse des données marché, segmentation, définition de l’offre selon les cibles, identification de potentiels d’innovation (produits, services, communication ...), création de valeur ajoutée, communication (notoriété et image de marque), stratégie digitale, création de modules de formation.

- Management : animation d'une équipe de 13 personnes, définition des objectifs annuels, suivi des performances des collaborateurs, définition des besoins de formation, gestion de projet.

- Commercial : définition des axes de développement (stratégie de prospection, ciblage clients), mise en place d’un service prescription, définition de la politique tarifaire, refonte complète d’un réseau BtoC, fidélisation clients grâce à la création d'une offre de services.

- Gestion : forte orientation résultat, suivi du CA, des KPI, de la rentabilité, préparation budgétaire, reporting, préparation et analyse de tableaux de bords.



