UN METIER : l’architecture d’intérieur et le design

Noa Intérieurs (nouvelles organisations d’aménagements intérieurs) à travers l’expérience de Fabienne ROLLAND, développe depuis plus de 30 ans, en France et à l’étranger, des projets d’aménagement intérieur pour des maîtres d’ouvrage publics et privés.



UNE VOCATION : créer du bien-­‐être

Noa Intérieurs répond à l’attente des maîtres d’ouvrage en matière de qualité des espaces respectueux de l’environnement, d’organisation efficace des lieux de travail et de maîtrise du coût du projet.

Noa Intérieurs réalise des espaces de travail qui sont les supports de l’identité des entreprises, porteurs de bien-­‐être et qui se veulent des lieux sociaux harmonieux.



NOS DIFFERENCES :

Une méthode de travail interactive avec nos clients

Une traduc/on originale et créative en 3D de votre stratégie

Notre fiabilité et notre réactivité

Des honoraires raisonnables

Une expérience confirmée