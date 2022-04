Fabienne ROLLAND

Expériences diverses dans le secteur du tourisme : en agences de voyages principalement mais aussi dans l'aérien et chez un tour-opérateur.



Je suis très motivée à l'idée de retourner vers un collectif de travail où j'en suis certaine, ma disponibilité, mon esprit d'équipe, mes qualités organisationnelles et relationnelles seront bénéfiques à la structure qui me fera confiance.



Après avoir consacré plusieurs années à mes enfants, intégrer votre société serait pour moi l'opportunité de renouer avec une carrière ainsi qu'une source d'épanouissement personnel.



Mes compétences :

Tourisme

Gestion commerciale

Accueil physique et téléphonique

Amadeus

Internet

Organisation du travail