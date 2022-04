Fabienne ROMANET

Je propose des formations en Entreprise pour la prévention des tensions musculaires liées aux gestes répétitifs et en Gestion du Stress.

J'utilise des techniques issues de l'Energétique Chinoise et notamment le QiGong



Je propose aussi des séances individuelles de Médecine Tradionnelle Chinoise



N'hésitez pas à me contacter

romanet.fabienne@gmail.com



A bientôt



Mes compétences :

Formation

Médecine

Médecine chinoise