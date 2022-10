Kristel RICHARD

---------- « QUI ? »

Mon approche depuis plus de 9 ans ? celle d’évaluer, partager, accompagner, fédérer, transformer, performer ... Cette dynamique reflète pleinement l’accompagnent que je propose aux structures sanitaires et médico-sociales et demeure une source inépuisable d'épanouissement.

Les retours d’expérience des clients mais aussi la capitalisation de savoirs vous garantit un accompagnement dans la réussite de vos projets, à la hauteur de vos ambitions.



---------- « QUOI ? » « POURQUOI ? »

Prestations proposées : COACHING D'EQUIPE ET INDIVIDUEL, DIAGNOSTIC-AUDIT, GESTION DE PROJETS- CONDUITE DU CHANGEMENT (Etudes de conception / Analyse de coûts / Déploiement) et FORMATION

J'ai fondé la société KR-CONSULT avec laquelle j’accompagne les managers et les équipes dans la performance des organisations de travail / l’optimisation de leurs services, les démarches d'évaluation et qualité, la coordination des processus..



---------- « OU ? »

• LE MANAGEMENT (Conduite de projets ; coaching, encadrement d’équipe et audits, cohésion des

équipes et gestion de conflits, etc)

• L’ORGANISATION DU TRAVAIL & PRISE EN CHARGE (Audits et diagnostics organisationnels ;

conseil en organisation et stratégie, mutualisation ou sectorisation etc)

• LA QUALITE & GESTION DES RISQUES (Évaluation et démarche qualité, audits, protocoles,

processus, etc)

• LA LOGISTIQUE (Réflexion de sous-traitance, restructuration de services logistiques, efficience et

investissement matériel, audit de la fonction linge, circuit et valorisation des déchets, etc)

• LA FORMATION (Ingénierie de formation ; animation)



---------- « COMMENT ? »

N’hésitez pas à me contacter, j’aurai plaisir à échanger avec vous !

06.60.53.71.12 krconsult@orange.fr

" Le savoir est la seule matière qui s'accroit quand on la partage " [Socrate].



---------- « COMBIEN ? en termes de légitimité ...

• Plus de 60 accompagnements

• Plus de 30 clients

• 17 années de capitalisation des savoirs dans le sanitaire et médico-social

• Un accompagnement adapté : une analyse et une traduction précise de votre besoin

• Une connaissance des problématiques de terrain et des composantes métiers

• Un "savoir-faire" et un "savoir-être" reconnu





Merci pour vos consultations !



Mes compétences :

Gestion de projet

Accompagnement

Gestion de la qualité

Organisation du travail