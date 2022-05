Raphael RICHARD

< Formation à l'intelligence artificielle >

Ma conviction

C’est maintenant qu’il faut former massivement tous les dirigeants et les professionnels français à l’intelligence artificielle pour que la France remporte à la course à l’IA.



Ma mission

Former 100 000 cadres à l’IA pour qu’ils se transforment en cadres augmentés et inventent l’IA de demain, main dans la main avec les ingénieurs experts de l’IA.



Le produit

30 heures de formation en ligne pour apprendre à n’importe quel cadre ce qu’est réellement l’IA, les technologies associées, les applications par métier, les applications par secteur d’activité, les best practices, les méthodes de gestion de projet IA statistiques et IA symbolique, afin lui permettre d’intégrer l’IA dans son entreprise.



Ma pédagogie

Etude de cas, best practices, comparaison des technologies, présentation des frameworks, librairies, Saas, marketplaces IA. Grilles d’analyse stratégiques, impact RH et financier de l’IA. Exercices pratiques. Démonstrations de logiciels d’IA et d’automatisation. Interviews d’experts et de prestataires. Hotline.



Mon pari

165€/mois seulement avec accès pour 100 collaborateurs pour que toute entreprise et tout collaborateur puissent accéder à cette formation de pointe.



< competences > Qui suis-je ? < /competences >



Chercheur en marketing digital, formateur en marketing digital /mobile/social/intelligence artificielle, fondateur de Neodia Digital, de Nomadar (Réalité augmentée), de CVFM Search Marketing, de 24PM performance marketing, cofondateur de la société de veille sur internet Cybion, éditeur de Planete-Commerce.com, auteur du livre "le Papillon Digital", papa de 20 000 arbres dans le cadre d'une opération de reforestation en France.



< défis > L'avenir de nos sociétés < /défis >



A un moment de l'histoire où nos sociétés sont confrontées à trois défis: < écologique > < dette > < compétitivité avec les pays asiatiques > , je crois que c'est aux professionnels qui ont deux ou trois neurones fonctionnant correctement de se mobiliser pour réinventer nos modèles et servir la société en poussant des services, produits, technologiques, modèles d'organisation qui la fassent avancer dans le bon sens.



< espoir > Le meilleur est devant nous < /espoir >



Nous pouvons allègrement relever ces 3 défis car nous n'avons jamais eu autant de moyens pour y parvenir.

Si, si, c'est un type qui a gravi le Kilimandjaro en 48h, sans préparation physique :-)



< avenir > Le marketing digital utile < /avenir >



A mon humble niveau, je m'efforce de faire avancer la machine dans le bon sens en contribuant au développement de la partie utile des technologies digitales, poussé par une passion qui dure et qui ne semble pas prête de s'éteindre.



< R&D > Mes chantiers < /R&D >



Je travaille sur une nouvelle approche de la formation professionnelle, la mobilité, l'intelligence artificielle, les batîments intelligents, les automobiles connectées, le profiling et le tracking avec une conviction: le meilleur reste à venir !



Contacts recherchés: < clients > < collaborateurs > < chercheurs > < entrepreneurs > < entrepreneurs sociaux >

Contacts non désirés: < réseauteurs extensifs > < démarchage commercial > .



Mes compétences :

Business development

Recherche et Développement

Référencement

Marketing mobile

Social media

Publicité en ligne

Email marketing

Web analytics

Marketing

E-commerce

Chine

Affiliation

Emailing

Réalité augmentée

Intelligence artificielle