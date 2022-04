Fabienne ROSER

Déterminée, volontaire et dynamique, organisée et efficace, battante et persévérante, j'aime la compétition et le challenge... et j'aime surtout gagner!

Naturelle et spontanée, je fonctionne également beaucoup au feeling.

J'ai une très bonne approche relationnelle et une très bonne aisance dans le dialogue et l'écoute avec l'autre.

J'ai toujours su tirer profit de mes différentes expériences professionnelles et n'ai jamais eu le moindre souci pour m'adapter à de nouvelles directives dans mon travail.

Fonceuse et téméraire, je n'ai aucun à priori lorsque je vends mon produit.

Habituée surtout à la vente en "one shot" mon principal objectif est d'accorder à mon client toute ma confiance, afin de l'amener le plus rapidement possible à une signature.

J'ai découvert ce métier de commerciale tout à fait par hasard et je pense très sincèrement que je suis née pour faire du commercial. J'ai trouvé dans ce travail d'échange, de complicité et de bataille une réelle motivation ainsi qu' un épanouissement personnel.



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel

Apple Mac

Prospection commerciale

Microsoft Office

Management