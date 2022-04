Claire DE GRAMONT

15 ans d'expérience dans l'édition scientifique et médicale (supports numérique et papier), où j'ai sucessivement occupé les fonctions de responsable marketing, responsable de BU (pôle électronique) puis de directeur marketing.

Evolution vers un poste de directrice de business unit, dans l'édition professionnelle à destination des spécialistes de la construction, des architectes et des acteurs des marchés publics.

Bonne connaissance des problématiques de migration des suports papier vers le numérique.



Mes compétences :

Management d'équipe

Direction de business unit

Gestion de projets

Gestion de marques

Communication institutionnelle